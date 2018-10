Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniC'era anche Niccolò Bettarini alla prima udienza del processo con abbreviato a carico dei quattro giovani che lo hanno aggredito la notte del 1° luglio davanti alla discoteca Old Fashion a Milano. Prima di entrare in aula, il 19enne figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini ha incrociato lo sguardo degli imputati. Pochi istanti, poi si è allontanato in attesa di partecipare all'udienza al fianco del suo legale, l'avvocato Alessandra Calabrò, durante la quale si è costituito parte civile contro Davide Caddeo, Alessandro Ferzoco, Andi Arapi e Albano Jakej, tutti accusati di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo d'armi.Per tutti il pm Elio Ramondini - che ha coordinato le indagini, ancora aperte nel tentativo di trovare gli altri membri del branco che ha massacrato il 19enne - ha sollecitato per tutti una condanna a 10 anni per quella che ha definito «una brutale aggressione». I quattro per l'accusa hanno preso di mira il Bettarini Jr per futili motivi, lo hanno pestato e ferito con otto coltellate. I fendenti gli hanno provocato una lesione ai tendini della mano destra, ma poteva finire molto peggio. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il gip Stefania Pepe aveva spiegato che i quattro «si erano certamente prefigurati che quel pestaggio e quei fendenti in parti vitali con una lama da 20 centimetri avrebbero potuto produrre conseguenze mortali». E poco importa se, com'è emerso dalla cartella clinica del ragazzo, Bettarini Jr in ospedale sia «risultato positivo ai test sull'uso di stupefacenti», perché ha spiegato il pm «questo non è reato ed è irrilevante». Il legale di Bettarini ha peraltro spiegato che sono stati «morfina e fentanest» somministrati durante il primo soccorso a farlo risultare positivo. Le difese, che prenderanno la parola il 29 novembre, potrebbero però puntare proprio sui dati della cartella clinica, provando a sostenere che sia stato il 19enne, sotto effetto di droga, ad attaccare briga. Niccolò subito dopo l'aggressione aveva raccontato di aver tentato di difendere un amico dagli imputati che poi lo avevano riconosciuto. «Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo», gli avevano gridato, ed era scattata la rissa. A salvarlo erano stati altri amici.riproduzione riservata ®