Anestesisti sotto stress per i presunti errori in camera operatoria

In un anno si è passati da 384 a 603 denunce di errori durante gli interventi chirurgici. Cosa sta succedendo agli anestesisti italiani? La causa potrebbe essere riconducibile allo stress e l'incremento di questi dati coinciderebbe nei tempi con l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. Lo rilevano gli anestesisti dell'Aaroi-Emac in uno studio. Il problema è legato al coinvolgimento di più medici e operatori in uno stesso «errore», con conseguenze non trascurabili, oltre che sul profilo assicurativo per il singolo operatore, sulla serenità dei professionisti. A creare l'effetto negativo, spiega Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac, è «un'applicazione aziendale pedissequa e acritica dell'art. 13 della legge Gelli-Bianco, ovvero l'obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità. Il fatto che la legge imponga tempi ristrettissimi per l'invio di queste comunicazioni, pena forti sanzioni, ha indotto gli ospedali a un uso indiscriminato di questa norma, coinvolgendo decine e decine di medici in ogni singolo sinistro, con situazioni kafkiane che arrivano a interessare in un unico sinistro l'intera équipe di anestesisti rianimatori di un ospedali».(S.Pie.)