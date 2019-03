Aneddoti e curiosità della tigre di casa

Il libro di questa settimana s'intitola Per amore dei gatti dell'etologa e ricercatrice inglese Kate May. Ci sono poche cose nella vita che scaldano il cuore più del bentornato del proprio gatto.

Sappiamo bene che i gatti sono intelligenti, curiosi, regali e volubili. Possiamo osservare come anche il movimento più insignificante può magnetizzare la loro attenzione e stuzzicare la loro indole indagatrice. I gatti infatti sono sempre lì quando c'è bisogno di una coccola, durante una giornata particolarmente storta. È incredibile come loro con i loro occhi sembrano saper leggere qualunque stato d'animo e hanno un passo talmente delicato da renderli quasi invisibili quando vogliono. Kate May ci porta con amore e simpatia nel mondo felino facendoci apprezzare la gioia immensa di convivere con un magico gatto.

Un libro non solo per tutti coloro che apprezzano la gioia di avere un gatto ma pure per gli amanti del mondo animale. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA