Andrea Vernia

TEATRO OLIMPICO

Vernia o non Vernia è il nuovo spettacolo teatrale: un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell'artista si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Scritto con Paolo Uzzi e la collaborazione

di Pablo Solari. Diretto da Giampie ro Solari e Paola Galassi

P.za G. da Fabriano 17, oggi ore 21, 06 326 5991

Cesare Bocci

TEATRO AMBRA JOVINELLI

Pesce d'aprile è il racconto di un grande amore: un'esperienza di vita reale, toccante, intima e straordinaria, vissuta da un uomo e una donna, Bocci (anche regia) e Tiziana Foschi. La data è organizzata dalla sede nazionale di Anffas Onlus - Ass. di Famiglie con persone con disabilità intellettiva e relazionale, per la Giornata int.le delle persone con disabilità.

Via G. Pepe 45, oggi alle 21, 06 8308 2620

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

