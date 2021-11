Andrea mi comunica che ha già iniziato la No Nut November. Una challenge un filo cringe, a mio parere: Niente Noci a Novembre. Italianamente parlando una sfida che prevede la castità per tutto il mese. Ma neanche, diciamo, autogestita, la questione? Soprattutto! Sono tollerate tre sole eccezioni in autonomia, ma solo una con la collaborazione di fidanzat*, acciocchè non si venga mollati per inadempienza contrattuale, immagino. E a che servirebbe, chiedo scusa? Il mica troppo creaturo ventottenne Andrea sostiene che, seppur germinata per motivazioni giocose, e già t'ho perso, che mi sfugge lo svago, è una competizione di comprovati benefici salutistici, essendo sperimentato l'aumento di chiarezza mentale e di energia. Incrementerebbe autocontrollo e disciplina. Sperimentata da chi, da scienziati? Naturalmente no, da numerosi seguaci internettiani. Ma dimmi te. Sarò strana, ma non mi pare sta genialata. In ogni caso la sfida successiva prevista è la Destroying Dick Dicember. Non vi voglio pigri, su su: cosa sia vedetevelo voi.

(brillisevuoi@leggo.it)



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA