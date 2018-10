Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andrea Lombardi, consigliere della fondazione che porta il nome di suo padre Antonio, come nasce l'idea del Make Campus?«Abbiamo voluto creare l'accademia dei mestieri. Una scuola di specializzazione in cui i giovani possono imparare un mestiere apprendendo competenze tecniche e gestionali grazie a docenti molto preparati nei vari ambiti della professione».A chi è rivolto?«Ai giovani con la voglia di crescere, di migliorarsi. Abbiamo selezionato 14 talenti in tutta Italia e puntiamo sulle loro competenze, sul loro saper fare».Che cosa serve, oggi, per lavorare?«Oggi alle aziende interessa sapere che cosa sai fare realmente. Per questo motivo bisogna puntare tutto sulla preparazione a 360 gradi. Il Make Campus parte quest'anno con il mondo del tessile e spazia dalla sartoria fino al taglio manageriale. Potremmo aprire nei prossimi anni nuovi corsi dedicati alle calzature e al food». (L.Loi.)