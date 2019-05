Andrea Camilleri

TERME DI CARACALLA

La stagione estiva del Teatro dell'Opera si arricchisce di un nuovo Extra. L'Autodifesa di Caino scritta da Andrea Camilleri sarà raccontata lunedì 15 luglio dall'autore, che per la prima volta sarà presente nello scenario delle antiche Terme. Lo spettacolo avrà la regia di Stefano Vicario e le musiche originali di Roberto Fabbriciani eseguite dall'autore. Il progetto è curato da Valentina Alferj.

Info operaroma.it

Bulli Zoo

TEATRO OLIMPICO

I ragazzi del Centro nazionale contro il Bullismo- bulli stop con gli studenti dell'Ist. Visconti di Roma, portano in scena il musical Bulli zoo, originale e significativa rappresentazione teatrale dedicata alle vittime del bullismo.

L'occasione è la Quinta Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo, presentata da Enrico Papi insieme ai testimonial Leo Gassmann, Martina Attili, Bianca Gazzè, Matteo Costanzo, Eleonora Gaggero, Matteo Valentini e Leonardo Della Bianca.

P.za G. da Fabriano 17, domani alle 21, info e bigl.: 3711364125

Franco Gasparri

CASA DEL CINEMA

Una mostra fotografica

e una rassegna per celebrare il ventennale della scomparsa dell'attore e divo dei fotoromanzi Franco Gasparri. Si apre il 24 maggio con un docue l'inaugurazione della mostra in programma

fino al 3 luglio. Da domani a domenica rassegna di film di Gasparri tra cui due poliziotteschi.

L.go M. Mastroianni 1, Villa Borghese, 060608.it

