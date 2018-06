Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andrà ad Andrea Delogu (foto) il neonato premio Fabrizio Frizzi, primo riconoscimento intitolato al conduttore, creato, in accordo con la famiglia Frizzi al Festival Nazionale del cinema e della televisione - Città di Benevento, arrivato alla 2/a edizione, in programma dal 4 al 9 luglio, con, tra gli altri, Ligabue, Stefania Sandrelli, Alessandro Borghi, Michael Radford, Riccardo Scamarcio, Serena Autieri, Fabio De Luigi, Barbara D'Urso e Simona Ventura.«Abbiamo scritto a Fabio Frizzi, alla famiglia, chiedendo di poter istituire un premio dedicandolo a Fabrizio - spiega il direttore del Festival Antonio Frascadore - Abbiamo deciso insieme che andasse a un conduttore o conduttrice emergente della televisione italiana che si fosse distinto nella stagione. Abbiamo scelto Andrea Delogu, che sta facendo tanto e bene». Frizzi aveva condotto nel 2017 il gala finale della prima edizione del Festival Bct (Benevento Cinema Televisione): «Ci aveva dato fiducia. L'avevamo sentito fino a pochi giorni prima della sua scomparsa perché ci teneva tanto a esserci anche quest'anno. Non potevamo non pensare a lui - aggiunge Frascadore - Ricorderemo Fabrizio anche in altri modi».È un momento d'oro per Andrea Delogu. La conduttrice di Stracult e Dance Dance Dance, quest'anno anche al timone dello speciale su Indietro Tutta con Arbore e Frassica, è in pole per condurre su Rai2 uno spin off di Quelli che il calcio, in onda il sabato pomeriggio e dedicato alla Serie B.