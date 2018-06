Anderson, si tratta a oltranza e ora Tare vuole Gerson Martins

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Un altro passo avanti ma ancora nessun accordo. Lazio e West Ham continuano a trattare la cessione di Felipe Anderson che ha già dato l'ok al trasferimento in Premier dove andrà a guadagnare ben 80mila sterline a settimana, poco più di 90mila euro, oltre 4 milioni e mezzo netti a stagione, più del doppio di quanto guadagna in biancoceleste. Nel pieno rispetto della tradizione, il presidente Lotito non molla e resta fermo sulla richiesta di 40 milioni di euro. Il diesse Tare, che ieri ha continuato la trattativa via telefono dalla sua stanza di Formello, ha respinto al mittente le prime due offerte rispettivamente da 30 e il 20% di una futura eventuale rivendita e da 32 milioni più 5 di bonus. A pesare soprattutto quel 25% che la società biancoceleste dovrà versare al Santos in caso di cessione del brasiliano. Il club inglese ha chiesto anche informazioni su Lukaku valutato dalla Lazio 10 milioni. La trattativa alla fine si farà ecco perché Tare lavora per cercare il sostituto di Felipe Anderson.Il nome nuovo è quello di Gerson Martins, classe 95 fresco di svincolo dalla Sporting Lisbona. L'attaccante di origini capoverdiane fa parte dei 23 portoghesi convocati per il Mondiale e sarebbe un vero colpo dato che ha una valutazione di 30 milioni di euro. Mercoledì in Lega il presidente Lotito ha avuto un lungo faccia a faccia con Percassi dell'Atalanta: sul tavolo oltre a Freuler anche e soprattutto il Papu Gomez, inseguito a lungo la scorsa estate e prima scelta del tecnico Inzaghi che lo ritiene l'ideale per Immobile. L'alternativa si chiama Politano, talentuoso esterno del Sassuolo anche lui indicato da Inzaghi tra i preferiti.Occhio anche a Guedes (Atletico Mineiro) e Lucas Lima (Palmeiras). Così Luciano Moggi su Milinkovic: «Andrà alla Juve: l'operazione è stata già impostata».riproduzione riservata ®