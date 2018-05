Anderson in bilico Gomez il sostituto

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA «A fine stagione vedremo cosa è meglio per me e per il club». Il futuro di Anderson è ancora tutto da scrivere. Il brasiliano è uno di quei giocatori che non ha ancora deciso se restare o andare via. A Roma il fantasista si trova bene tanto che non ha esitato a definire la stagione appena trascorsa come «la migliore della mia carriera», ma a 25 anni vorrebbe maggiore spazio, una garanzia che Inzaghi, soprattutto dopo l'esplosione di Luis Alberto, non gli ha potuto garantire. Il numero 10 al momento è in vacanza con tutta la famiglia in Brasile, compresa la sorella-agente, ma prima della partenza per il ritiro della squadra a luglio, avrà un incontro con Lotito e Tare per fare il punto: rinnovo altrimenti il calciatore verrà ceduto. Le strade percorribili sono due anche perché con il contratto in scadenza nel 2020 il rischio di un De Vrij bis è dietro l'angolo e Lotito non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero. La Lazio, che lo valuta 35 milioni di euro, attende l'arrivo di offerte ufficiali con il Napoli che nelle ultime ore, complice l'arrivo di Ancelotti, avrebbe iniziato a farci un pensierino. Già in passato Aurelio De Laurentis aveva messo gli occhi addosso ad Anderson ma il giocatore era considerato incedibile dalla società.Il diesse Tare in questi giorni ha iniziato le grandi manovre del mercato soprattutto perché, considerato l'addio di De Vrij e i tanti esuberi, verrà messa in atto una mini rivoluzione e questa situazione incerta lo ha costretto ad individuare un eventuale sostituto del brasiliano. A Formello è così tornato prepotentemente d'attualità il nome del Papu Gomez un altro pallino di Inzaghi. La scorsa estate la società biancoceleste fece di tutto per portarlo a Roma ma lui decise di sposare il progetto Atalanta firmando adeguamento e prolungamento del contratto. La Lazio però, qualora il mercato lo imponesse, tornerebbe alla carica con Percassi al quale è pronta a chiedere informazioni anche su Remo Fleurer, in scadenza 2019, considerato da Inzaghi il vice Leiva ideale: «Lo vedrei bene per i biancocelesti ha ammesso l'agente Ulisse Savini a RadioSei -. So che Lotito lo apprezza e credo sia più di un'alternativa a Leiva. Potrebbero anche giocare insieme».riproduzione riservata ®