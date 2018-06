Anderson all'addio

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - La Premier League è pronta ad accogliere Felipe Anderson. Sulle tracce del brasiliano c'è il West Ham che ha messo sul piatto circa 35 milioni più bonus, molto vicina alla richiesta di 40 fatta dal patron Lotito, irremovibile sulla cifra, che ieri ha incontrato gli agenti del fantasista, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, per fare il punto della situazione prima che il mercato entri nel vivo. Sul tavolo il possibile rinnovo del giocatore, in scadenza nel 2020 e la possibilità di andare via. Difficile la firma sul contratto, la Lazio per evitare un nuovo caso De Vrij si è detta disponibile ad ascoltare eventuali offerte e si è vista recapitare dai due intermediari la proposta del West Ham che grazie i 3,5 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni ci ha messo poco a convincere il giocatore all'eventuale trasferimento: il club del neo tecnico Manuel Pellegrini non si è qualificato per l'Europa, obiettivo dichiarato per la prossima stagione. Alla finestra restano il Chelsea, Manchester United, entrambe mete ovviamente molto gradite al giocatore, ma anche Leicester e Southampton. Era stato lo stesso brasiliano, prima che la stagione finisse, ad paventare un possibile addio.A differenza di quanto fatto da Biglia la scorsa estate Anderson non ha espressamente chiesto la cessione ma una maglia da titolare che Inzaghi, fedele al suo 3-5 2 che quest'anno ha fatto volare la sua Lazio, non si è sentito di potergli garantire per la prossima stagione. L'idea di vivere un'altra annata da gregario all'ombra di Luis Alberto che nelle gerarchie del tecnico è il titolare, lo ha convinto ad ascoltare eventuali offerte e la possibilità di giocare in Premier lo alletta.Adesso la palla passa a Lotito che dovrà portare avanti la trattativa con il club inglese per provare a scrivere quanto prima la parola fine. Dopo cinque anni con la Lazio dunque Anderson si appresta a cambiare aria: arrivato nel 2013 dal Santos, il brasiliano in questi anni è stato croce e delizia: dotato tecnicamente ma complice un carattere molto particolare (quest'anno Inzaghi lo ha escluso dalla trasferta di Napoli dopo un acceso battibecco post sconfitta contro il Genoa) e qualche infortunio di troppo ha vissuto di alti e bassi che non gli hanno mai consentito di esprimersi al massimo. In biancoceleste ha collezionato 177 presenze segnando 34 gol (8 nell'ultima) e regalando 42 assist.