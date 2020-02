«Andate al mare. L'Italia ha bisogno di più sicurezza». Diceva così Matteo Salvini sabato, alla vigilia della manifestazione delle Sardine a Roma, in concomitanza con il suo incontro al Palazzo dei Congressi con le categorie professionali e produttive della Capitale in veste elettorale. La Lega si prepara infatti alla campagna elettorale su Roma in vista delle elezioni amministrative del 2021. Ieri, nella sede di via della Pittura, per l'appuntamento Roma torna capitale. Idee nuove per il futuro della città con il leader della Lega accompagnato dal consigliere comunale Davide Bordoni, è stato registrato il pienone. «Le sardine ci sono o ci fanno? Abolire i Decreti Sicurezza significa togliere soldi, poteri e competenze a Sindaci e Forze dell'Ordine, oltre che dimezzare la forza e gli uomini dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia - ha risposto Salvini, commentando la volontà del movimento di abolire i provvedimenti voluti dall'ex ministro - Forse qualcuno tifa per mafiosi e delinquenti?».

Attacco alla Raggi: «Va processata come me, ha sequestrato i passeggeri della metro». E ancora: «Ci prenderemo presto Roma». E la sindaca risponde: «Parla di Roma ladrona ma è lui che ha tolto i fondi del salva Roma.»(F. Sci.)

