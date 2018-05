Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora un omicidio a Londra. A perdere la vita è stato un ragazzo di appena 17 anni della comunità nera, Rhyhiem Ainsworth Barton, freddato da un proiettile fatale lungo Warham Street, nel quartiere di Southwark, a sud del Tamigi. La polizia l'ha trovato agonizzante per strada sabato pomeriggio. È morto prima ancora di poter arrivare in ospedale. Scotland Yard brancola nel buio. Nessun arresto, nessuna pista certa. Solo un senso di deja vu: ancora una vittima adolescente, ancora nella periferia, ancora fra le minoranze etniche. La madre lo piange disperata, ricordandolo come «un buon ragazzo» che studiava per diventare assistente sociale e dare aiuto ai bambini più sfortunati di lui. Anche il sindaco Sadiq Khan ha espresso il suo cordoglio via Twitter. Ma la violenza che insanguina la città ha colpito anche due ragazzini, feriti con colpi di arma da fuoco a Harrow, nella zona nord-ovest: hanno 15 e 12 anni.A Liverpool, invece, un ventenne è stato accoltellato a morte: inutile la corsa in ospedale, il giovane è deceduto.