Ancora un morto sulle strade di Roma, ieri un trentenne ha perso la vita a bordo ella sua moto lungo la via Anagnina. Prosegue la tragica scia di incidenti mortali in questo terribile mese di luglio che ha visto ben nove persone perdere la vita per un incidente stradale. Ieri pomeriggio verso le 16 un giovane di 32 anni, Gaetano Carlomagno, è deceduto a causa di un tragico schianto in moto: al momento dell'incidente era in sella alla sua Yamaha R1 in via Anagnina, all'altezza di via Cropani. Il giovane è volato sull'asfalto e morto sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, accorsi sul posto, che hanno dovuto constatare la morte del ragazzo, rimasto vittima dello schianto. Per i rilievi sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale: al momento sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del mezzo ma si sta lavorando per capire se eventuali altri mezzi siano coinvolti nello schianto. In quel tratto di strada ci sono le telecamere e i video, acquisiti dai vigli urbani, verranno analizzati per capire la dinamica dell'incidente. Un testimone ha parlato della presenza di un'auto scura ma non è sicuro che abbia effettivamente urtato la moto. Il giovane, nato a Salerno e residente in provincia di Pistoia, è la nona vittima stradale a Roma nel mese di luglio e la 77esima dall'inizio dell'anno considerando anche le strade della provincia.(L. Loi.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

