Ancora un episodio di aggressione ai danni di un tassista nella capitale. E il Comune di Roma corre ai ripari. Dopo le misure adottate da Aeroporti di Roma per contrastare l'abusivismo nel settore dei taxi all'aeroporto di Fiumicino, si studiano nuovi strumenti per mettere al sicuro i conducenti delle auto bianche anche in città. L'idea è innanzitutto quella di sistemare i posteggi per la sosta e la chiamata dei taxi, implementando misure di sicurezza per tutelare l'incolumità degli operatori. Le possibilità al vaglio del Campidoglio sono quindi l'installazione di nuovi lampioni in corrispondenza delle piazzole, in modo da tenere illuminate le aree principali nelle ore notturne.

E, nelle zone più a rischio, telecamere di sorveglianza gestite dalle forze dell'ordine. L'obiettivo: salvaguardare la sicurezza dei tassisti e garantire l'erogazione del servizio nelle giuste condizioni, prevenendo e contrastando il ripetersi di episodi criminali. Ma c'è di più: per evitare uno dei fenomeni più annosi, quello delle risse tra chi è arrivato prima, arriveranno dei numeretti digitali, una sorta di display indicherà chi è arrivato e quando, evitanto così i saltafila.

Proposte in questo senso arrivano anche dal fronte della Regione: «L'ennesimo episodio di violenza ai danni di un tassista a Roma impone da subito una cambio di marcia e di applicare nuove misure di sicurezza», ha dichiarato il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini, che proprio alcune settimana fa, sul tema, ha presentato un emendamento per il prossimo collegato di bilancio da questa settimana in discussione alla Pisana.

(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA