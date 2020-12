Ancora tanti morti: 680 E in 24 ore 17.572 contagi

Dati che mettono i brividi: 680 decessi nell'ultimo giorno, 2.017 da inizio settimana, 66.537 da inizio emergenza. L'Italia prosegue la sua conta dei morti, in crescita in questa settimana rispetto all'andamento di sette giorni fa (seppur con la discriminante di possibili ritardi di notifica). Risale anche il contagio - ieri 17.572 casi positivi in più - condizionato però da una crescita del numero di tamponi (quasi 200mila). Per questo motivo il confronto con la scorsa settimana fatica ad avere una buona attendibilità (con il ponte dell'Immacolata il numero di tamponi è drasticamente crollato). La nota positiva è il rapporto tra positivi e tamponi che è arrivato all'8% dopo qualche giorno passato sopra quota 10%. Ma i dati restano preoccupanti con una discesa che sembra essersi appiattita su valori troppo alti. Negli ospedali la pressione resta consistente, ma continua a scendere il numero di posti letto occupati sia in terapia intensiva (+77) che nei reparti ordinari (-445). Un saldo negativo che ha portato a 2.926 i malati gravi e a 26.897 i ricoverati con sintomi. Tanti i guariti registrati ieri: ben 34.495. Per questo motivo sono oltre 17mila in meno le persone attualmente positive al coronavirus nel nostro Paese.(S.Pie.)



