ANCORA POLEMICHE

Tra i migranti che vivono a Riace, dopo la circolare con cui il ministro dell'Interno Salvini ne ha disposto il trasferimento, c'erano preoccupazione e rabbia. Poi ieri in serata il Viminale ha precisato che i trasferimenti saranno solo su base volontaria. «Non vogliamo andare via da Riace. Qui c'è la nostra nuova vita», avevano detto proprio ieri i migranti al sindaco, Domenico Lucano (foto), che dal 2 ottobre si trova ai domiciliari. «Non voglio apparire una vittima, rifarei tutto quello che ho fatto, consapevole di essere nel giusto», ha commentato Lucano. Ma il suo è ormai un caso politico. La circolare del Viminale aveva scatenato le «L'atto compiuto da Salvini con Riace è immondo», attacca il governatore del Lazio e candidato alla guida del Pd, Nicola Zingaretti. Il ministro dell'Interno ha respinto le critiche: «Quelli del Pd che parlano di deportazioni, sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace erano state avviate da Minniti?». Intanto scatenano una bufera anche le nuove dichiarazioni del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana: «Con l'immigrazione si diluiscono le identità».