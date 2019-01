ANCORA NEL CAOS

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn guasto tecnico, l'ennesimo: la metropolitana va in tilt e con essa migliaia di passeggeri, infuriati con Atac. Il Campidoglio corre ai ripari: subito 40 milioni di euro. Ormai a Roma succede all'ordine del giorno. Ieri mattina la linea A della metropolitana ha prima subito un rallentamento del servizio per un intervento tecnico alla fermata di San Giovanni e poi la chiusura della stazione Barberini per garantire verifiche tecniche agli impianti.Vale a dire che la metro per un'ora e mezzo circa non si è fermata a Barberini perché i tecnici dovevano verificare le condizioni di ascensori e scale mobili guasti. Inevitabile la rivolta sul web: post e tweet al vetriolo contro l'azienda Atac per i disagi continui. «Bene, stavamo in pensiero oggi, non c'era ancora nessun guasto». C'è chi denuncia una «situazione insostenibile» e chi conta i danni: «dopo Repubblica (chiusa da mesi ndr) anche Barberini?». È una storia infinita, infatti, quella degli ascensori e delle scale mobili fuori uso. I guasti sono all'ordine del giorno e va avanti così da mesi: il 10 dicembre scorso infatti la stazione Barberini venne chiusa per anomalie sugli impianti. Venne riaperta il 19 dicembre, insieme agli altri impianti chiusi sempre per manutenzione e verifiche, dopo tanti giorni di disagi e di proteste.Ma l'intervento non fu risolutivo, i disservizi continuano. Il calendario sembra un bollettino di guerra: il 22 gennaio, martedì scorso, un guasto alla fermata Ottaviano ha provocato forti rallentamenti, il 21 gennaio restò chiuso per ore il tratto della metro Termini-Battistini, anche in quel caso per un guasto tecnico. Il 17 gennaio si fermò buona parte del servizio per uno sciopero in corso ma il giorno prima, il 16, è stato interrotto il servizio nella tratta da Termini a Ottaviano, in entrambe le direzioni, sempre per un intervento tecnico alla stazione di Ottaviano. Il 15 gennaio la stazione di Barberini è stata chiusa per consentire le verifiche alle scale mobili mentre la linea B era tutta ferma per un guasto. E si procede così andando a ritroso, fino al 23 ottobre quando nella fermata di Repubblica crollò la scala mobile.L'assessorato alla mobilità ha chiesto ad Atac di indagare sulle ragioni di questi ripetuti guasti e intanto il campidoglio ha sbloccato 40 milioni di euro, dei 425 stanziati contro i disservizi, per i nuovi treni e per i cantieri più urgenti come la manutenzione delle banchine, le gallerie e la rete elettrica.riproduzione riservata ®