Ancora contagi da rientro: + 159

Enrico Chillè

Coronavirus, nelle ultime 24 ore nel Lazio nessun decesso ma sono 159 i nuovi casi accertati con quasi 10 mila tamponi effettuati. I nuovi positivi sono 119 a Roma città, 21 in provincia, 13 a Latina e sei a Frosinone.

Ancora una volta a prevalere sono i casi di rientro, specialmente dalla Sardegna ma anche dall'estero (Romania e Spagna). La Asl Roma 2 si conferma quella con più positivi accertati (74 nelle ultime 24 ore, di cui nove di rientro). Intanto, allo Spallanzani continua la sperimentazione del test salivare rapido che, se efficace, permetterebbe di ridurre notevolmente i tempi per le diagnosi.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 4035, di cui 3667 in isolamento, 359 ricoverati in ospedale (+4 nelle ultime 24 ore) e nove in terapia intensiva (uno in meno rispetto al giorno precedente).

Dall'inizio dell'emergenza i guariti sono 7294 e le vittime 881.

Martedì 8 Settembre 2020

