Anche un e-drive in ecosostenibile, sullo sfondo del Colosseo, con l'anteprima - su uno schermo largo venti metri - di un grande film internazionale. Sono solo alcuni degli appuntamenti di Videocittà, rete di eventi e incontri, dedicata al cinema e alle nuove frontiere dell'audiovisivo in programma a Roma durante la settimana della Festa del Cinema e del Mercato internazionale dell'Audiovisivo (19-28 ottobre). Ideata da Francesco Rutelli presidente dell'Anica, Videocittà si svolgerà in circa trenta location diverse, da Piazza Navona all'Ex Dogana a San Lorenzo, dal museo Maxxi al Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur, dal Colosseo agli Studi De Paolis, comprendendo Accademie, istituti scolastici e cinam cittadini.Tre i filoni principali: Video Factory per incontrare e conoscere i protagonisti dei mestieri dell'audiovisivo e formarsi alle grandi novità in corso (Ex Dogana a San Lorenzo); Cinema 4.0 per indagare le nuove frontiere dell'immagine in movimento; Unconventional Cinema per andare oltre la visione tradizionale del piccolo o grande schermo. Gli appuntamenti, con la regia editoriale di Tomaso Radaelli, comprendono anche una serata dedicata a Ennio Morricone. Tutti gli eventi di Videocittà - Dalle visite reali sui set alla scoperta delle professioni del cinema, alla realtà virtuale, dalla maratona di serie tv, alle competizioni negli e- sports, fino al videomapping - saranno ad ingresso gratuito, con l'eccezione delle manifestazioni legate a Youtube, ai Videogames o agli eventi presentati in musei pubblici.«Il cinema è un comparto economico che dà lavoro a decine di migliaia di persone - ha spiegato Rutelli - Abbiamo bisogno di sviluppare queste professionalità nel mondo che cambia. Bisogna portare tutte queste conoscenze ai ragazzi nelle scuole perché scelgano anche queste professioni per il loro futuro».Info www.videocitta.com