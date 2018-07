Anche Toni si sveglia il titolo non è utopia

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoL'estate italiana del 2006 è sempre più intrigante. Dopo la vittoria netta e spettacolare nei quarti di finale con l'Ucraina (giocata il 30 giugno: il 1° luglio l'Italia non ha mai giocato ai Mondiali), si fanno spazio emozioni e sentimenti più disparati: coraggio, speranza, incoscenza. Siamo in semifinale, nelle prime quattro dei Mondiali. non accadeva dal 1994 e in più abbiamo come avversaria la fortissima Germania, sì, padrona di casa, ma anche la squadra che storicamente più ci soffre. E che con noi non vince davvero mai nelle partite che contano. Il tour degli azzurri negli stadi di tutta la Germania continua. Con l'Ucraina hanno vinto ad Amburgo, con la Germania giocheranno a Dortmund; ma la squadra di Lippi sembra davvero lanciata verso la gloria.Inarrestabile, insuperabile, senza più quelle paure che l'avevano attanagliata nelle prime quattro sfide. Il 30 giugno c'è l'Ucraina e Zambrotta al 6', con un tiro fantastico da fuori area, la sblocca alla grande. Poi tutto in discesa e, nella ripresa, si sblocca anche Toni che firma una doppietta. Scocca l'ora dell'esultanza alla Toni: Alzate il volume delle radio mima con le mani, correndo pazzo di felicità dopo le due reti. Funziona tutto negli azzurri, l'unione soprattutto. Un esempio: Cannavaro e Ferrara, che da ex è nello staff di Lippi, sventolano insieme uno striscione dedicato all'ex azzurro Pessotto, che qualche giorno prima aveva vissuto la terribile esperienza di un tentato suicidio, al culmine di una terribile depressione. Uniti si va verso Dortmund e la Germania. Mancano due giorni al 4 luglio e in Italia si spande uno strano bellissimo inebriante ottimismo. «Vinciamo anche con i tedeschi», pensiamo tutti. In fondo, come sempre. Sarà così. Un'impresa prima di un'altra impresa. Quel Mondiale era già azzurro e non lo sapevamo. (12/continua)