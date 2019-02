Anche Roma ha avuto la sua mamma-coraggio. Aveva infatti 28 anni Chiara Corbella Petrillo quando, il 13 giugno 2012, si è spenta per un tumore lasciando il marito Enrico e il piccolo Francesco. Ma «essendo andata aumentando, col passare degli anni, la sua fama di santità», la diocesi capitolina ha pubblicato il 2 luglio scorso l'editto con cui si avvia il processo per la causa di canonizzazione e beatificazione richiesta dall'Associazione Chiara Corbella Petrillo. La sua oblazione - si legge nell'editto - rimane come faro di luce, della speranza, testimonianza della fede in Dio, autore della vita, esempio dell'amore più grande e della morte. Chiara aveva conosciuto Enrico a Medjugorje. Si sposano nel 2008 e dopo pochi mesi la giovane rimane incinta di una bimba, Maria, affetta da una grave malformazione.

La coppia decide di far nascere ugualmente la piccola, la battezza e la assistite fino alla morte. Poi Chiara partorisce Davide, solo che anche questo bimbo nasce con malformazioni che non lo fanno sopravvivere.

La vita regala alla donna anche un terzo figlio: Francesco, che è sano. Ma la gioia per la notizia viene funestata da una scoperta terribile: Chiara ha un tumore. Deve scegliere tra la sua vita e quella del bimbo. Eventuali cure sarebbero letali per il piccolo. Chiara decide di rimandare i trattamenti.

Francesco nasce così in perfetta salute. Solo che il tumore si è diffuso fino a portare Chiara alla morte, anzi alla sua nascita in cielo, come sottolineano gli amici. «Chiara era una ragazza normale - commenta Gigi De Palo, presidente Forum delle associazioni familiari - aveva paura come tutti, anche di sofferenza e malattia, però, sollecitata dalla vita, ha tirato fuori qualcosa di inspiegabile. Oggi, tutti i giorni c'è chi prega sulla sua tomba al Verano». Ora che la Chiesa ha avviato il processo per la sua beatificazione, le persone che ispirerà saranno sempre di più. (J.Per.)

