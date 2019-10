«Anche questo fine settimana la Polizia locale ha intensificato le attività per garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida: 4mila i controlli effettuati in varie zone della Capitale a partire dalle stazioni di Termini e Ostiense, fino al centro storico, San Lorenzo e piazza Bologna. Mentre sono stati 14 i daspo applicati per violazioni del nuovo Regolamento di polizia urbana».

Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Gli agenti hanno riscontrato 1.186 violazioni al codice della strada e multato 234 veicoli per aver superato i limiti di velocità consentiti. In totale le rimozioni delle auto per sosta irregolare sono state 165 - continua - Un controllo massiccio che ha riguardato anche le attività, negozi e minimarket di zona: gli agenti hanno sanzionato quattro esercizi commerciali per violazioni di occupazione di suolo pubblico, musica ad alto volume e buttafuori irregolari. Così come hanno elevato 26 sanzioni per inosservanza degli orari e modalità di somministrazione degli alcolici». «Ringrazio ancora una volta gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il loro lavoro a difesa delle regole e quindi del benessere di tutti, cittadini e turisti».

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA