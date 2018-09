Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche nel mondo del calcio ha fatto irruzione lo slogan Prima gli italiani, approdato in politica ad opera del leader leghista Matteo Salvini. Ieri il vicepremier, ministro dell'Interno, sulle pagine di Leggo ha applaudito all'appello lanciato dal ct della Nazionale Roberto Mancini: «Mai così pochi giovani italiani in campo in serie A, allenatori abbiate più coraggio». «Bravo Mancio - il commento di Salvini - vanno posti dei limiti all'uso di calciatori stranieri che tolgono il posto a tanti talenti nostrani». Oggi sul tema abbiamo sentito il parere di un Mito come Dino Zoff, portiere campione del mondo nell'82 ed ex ct degli Azzurri. E Franco Zavaglia, esperto procuratore di calciatori che conosce bene i risvolti politici e di business del calcio italiano.(R.Buf.)