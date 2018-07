Anche la Svizzera sbatte sul muro-Svezia

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Da ieri la nostra frustrazione per non essere ai Mondiali di Russia è aumentata notevolmente. La Svezia è nei quarti, un risultato clamoroso, impossibile da pronosticare a inizio torneo. Eravamo convinti di essere stati eliminati da una nazionale mediocre e invece dobbiamo ricrederci. E chissà cosa dirà l'ex ct Ventura: potevamo essere noi al posto dei nordici. Intanto, ieri la Svezia a San Pietroburgo batte la Svizzera del ct ex Lazio Petkovic 1-0 con una rete di Forsberg nella ripresa, con una deviazione galeotta di Akanji. Una sola rete basta e avanza per vincere una gara muscolare, scialba, poco spettacolare che gli scandinavi si aggiudicano con merito perché gli elvetici fanno ancora meno. Deludono i giocatori di maggiore esperienza (Shaqiri, Xhaka, Dzemaili), mentre il piccolo cabotaggio di Rodriguez e Behrami produce poco. La Svezia erge un muro compatto in difesa con l'ottimo Granqvist mentre a centrocampo Claesson e Forsberg creano di più ed Ekdal spreca un paio di ghiotte occasioni.Gli scandinavi (senza Ibra) strabuzzano gli occhi: fatta fuori l'Olanda nelle qualificazioni, l'Italia ai playoff, la Germania ai gironi, arrivano ai quarti, risultato straordinario, a 14 anni dalle semifinali di Usa 1994. Merito di un gruppo compatto, più forte delle sparse individualità di tanti avversari estromessi. Dopo il vantaggio, gli svedesi mettono in piedi un catenaccio gigante per 20' con due difensori in più, Krafth e Olsson. Ma le idee sono poche, la stazza atletica degli svedesi regge l'urto per un risultato insperato. Al 31' Forsberg respinge sulla linea una conclusione di Embolo, poi al 46' Seferovic di testa viene neutralizzato bene da Olsen. È la fine perché in contropiede, al 48', Olsson viene steso da Lang. Rosso al difensore e rigore che il Var trasforma in punizione, senza esito. La Svizzera va a casa, la Svezia prosegue il suo mondiale da favola e i sensi di colpa degli italiani aumentano.riproduzione riservata ®