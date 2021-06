ANCHE L'UCRAINA AI QUARTI

Fabrizio Ponciroli

L'ennesimo capitolo della storica rivalità tra Inghilterra e Germania sorride alla nazionale dei Tre Leoni. A Wembley, davanti a 45.000 spettatori, i gol di Sterling e Kane regalano il successo alla squadra di Southgate (2-0 il finale). Dopo tante delusioni, l'Inghilterra si toglie l'enorme soddisfazione di mandare a casa i tedeschi, un vero e proprio tabù da una vita. Primo tempo decisamente divertente con occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, il peso della posta in gioco si fa sentire. Tanta attenzione alla fase difensiva da parte di entrambe le squadre. Poi, al 75', ci pensa Sterling a sbloccare l'equilibrio con un guizzo dei suoi. La Germania è confusa ma ha comunque una clamorosa palla gol per pareggiare i conti ma Muller, incredibilmente, spara a lato. A chiudere i conti la firma di Kane, finalmente decisivo ad Euro 2020. Dopo Francia (ieri Mbappè si è scusato ufficialmente con i tifosi per il rigore decisivo fallito) e Olanda, anche la Germania abbandona la corsa all'Europa.

UCRAINA AVANTI AL 121'- L'Ucraina di Shevchenko ai quarti contro l'Inghilterra. Con un gol al 121' di Dovbyk piega la Svezia a Glasgow. Nei tempi regolamentari, al gol di Zinchenko al 27' aveva risposto al 43' Forsberg; poi la beffa finale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA