Anche Juve-Napoli a rischio rinvio

Massimo Sarti

Dopo le 14 positività emerse lunedì sera tra calciatori e staff del Genoa, la sfida dei rossoblù a Marassi contro il Torino, in programma sabato alle 18, è inevitabilmente a rischio. Se ne discuterà oggi in un Consiglio straordinario della Lega di A, convocato per affrontare una situazione che potrebbe coinvolgere nei prossimi giorni anche il big-match di domenica sera tra Juventus e Napoli.

Ieri il centro sportivo Signorini è rimasto chiuso per sanificazione. Niente allenamenti «e probabilmente neanche nei prossimi giorni potremo lavorare. Affrontare una gara in queste condizioni mi sembra difficile, ma aspettiamo le decisioni della Lega e delle autorità sanitarie», ha detto il direttore generale corporate del Genoa Flavio Ricciardella. Giocatori, staff, dirigenti e dipendenti: tutti sono stati sottoposti a nuovi tamponi, i cui risultati sono attesi per oggi. Così come i verdetti di un primo giro di controlli sul gruppo squadra del Napoli. Formalmente è la routine per i partenopei, ma i 14 positivi rossoblù hanno preoccupato i giocatori azzurri.

Un fulmine a ciel sereno dopo il netto 6-0 del San Paolo e un lunedì di riposo passato in famiglia, cosa che ha ulteriormente acuito i pensieri di molti. Ma in vista della Juve il giro decisivo sarà quello di venerdì. «L'attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficile organizzare la trasferta in casa della Juventus», ha affermato Vincenzo Mirone, professore Ordinario di Urologia dell'Università Federico II e responsabile scientifico degli screening Covid-19 per lo staff e i giocatori del Napoli.

Che si sono allenati a Castelvolturno, ma con lavori individuali o a distanza, per prudenza. Intanto il club ha annunciato la guarigione, dopo doppio tampone negativo, del presidente Aurelio De Laurentiis, a 20 giorni dalla positività riscontrata al rientro dall'Assemblea di Lega di Milano del 9 settembre.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA