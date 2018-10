Anche il Senato vota il taglio dei vitalizi Valanga di ricorsi

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'ok votato dalla Camera lo scorso 12 luglio, anche il Senato ieri ha approvato la delibera sul taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari.Il provvedimento è stato approvato dal consiglio di presidenza con dieci pareri favorevoli, un astenuto e senza i voti dei senatori di Forza Italia e del Partito Democratico, che al momento della conta sono usciti. Il vice premier Luigi Di Maio esulta: «Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!».I senatori del M5s hanno festeggiato davanti all'ingresso principale di Palazzo Madama, esponendo un doppio striscione con la scritta 56 milioni di euro risparmiati e #bye bye vitalizi. Il risparmio stimato è di 280 milioni a legislatura: 200 milioni in meno alla Camera e 80 al Senato. Cifre che portano ad una minore spesa per circa 56 milioni all'anno.Dopo l'approvazione da parte del primo ramo del parlamento i ricorsi erano arrivati, a fine settembre, a quota 1100. Questione ancora in sospeso. Il taglio dei compensi, che è previsto a partire da gennaio 2019, non diventerà operativo fino a quando il Consiglio di Giurisdizione della Camera non avrà esaminato i ricorsi. Gli ex onorevoli hanno già fatto sapere che sono pronti a dare battaglia fino alla Corte di Giustizia europea. (J.Per.)