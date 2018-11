Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche il liceo Tasso è finito nelle proteste studentesche: occupato martedì sera. E così ora è il turno dei ragazzi di via Sicilia, dopo le occupazioni del Mamiani, del Virgilio, dell'Albertelli, del Socrate e del Righi, terminata ieri. Gli occupanti del Tasso, specificando che non protestano contro i professori o il preside, hanno aderito alla linea adottata dai collettivi auto-organizzati di Roma protestando contro il Governo, dai tagli all'istruzione alle politiche repressive. Il preside Paolo Pedullà ha denunciato l'occupazione alle forze dell'ordine ed ha convocato per oggi il collegio dei docenti e il consiglio di istituto straordinari, nella vicina scuola Regina Elena: «Decideremo i provvedimenti da prendere. Esortiamo intanto i genitori a vigilare sui ragazzi: la situazione è fuori controllo». Intanto parte la conta dei danni al liceo Socrate: «Tra scritte vandaliche, pannelli rotti e bagni otturati denuncia il consigliere regionale Fabrizio Santori servirà un intervento straordinario da 20mila euro». (L. Loi.)riproduzione riservata ®