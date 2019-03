Anche i presidi all'attacco «Sos ritardi per gli studenti»

E' allarme ritardi nelle scuole del centro di Roma. Secondo il presidente dell'Associazione Presidi del Lazio, Mario Rusconi «la chiusura di alcune stazioni della metro in zone nevralgiche della città porterà sicuramente disagi gravi agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti che vanno a scuola in centro, oltre all'aumento inevitabile del traffico automobilistico. Ci attendiamo ritardi negli ingressi, per cui chiediamo già da ora agli istituti scolastici interessati di non penalizzare i nostri studenti se entrano un po' in ritardo perché in questo caso non dipenderebbe da loro mancanza. E al danno si aggiungerebbe la beffa», spiega. Rusconi coglie l'occasione anche per rivolgere un appello al Campidoglio «affinché provveda a sanare al più presto una situazione che grava su tutti».(P. L. M.)

