Ancelotti: «Servirà un grande Napoli»

Massimo SartiMILANO - Al Parco dei Principi l'impresa venne sfiorata, con Angel Di Maria che trozzò in gola al Napoli l'urlo di gioia per tre punti che avrebbero cambiato il destino del gruppo C di Champions League.I partenopei ci riproveranno stasera al San Paolo, in un crocevia fondamentale verso gli ottavi. Azzurri secondi a 5 punti dietro ai 6 del Liverpool, PSG che segue a quota 4. «Ci sarà un grande ambiente. Una città intera ci appoggerà. Ma tutto questo varrà solo se saremo pronti a fare una grande prestazione. Dovremo essere determinati, consapevoli e coraggiosi». Così alla vigilia Carlo Ancelotti. Che dovrebbe confermare la formazione dell'andata, con Maksimovic terzino destro, Callejon e Fabian Ruiz sugli esterni, Insigne e Mertens di punta.Dall'altra parte basterebbero solo i nomi di Neymar e Mbappé per indicare la forza del Psg. L'ex Edinson Cavani rischia la panchina: il Matador è in ballottaggio con Di Maria, il tecnico Thomas Tuchel non si è sbilanciato. Si rivedranno in Italia, poi, i vari Marquinhos, Thiago Silva, Verratti (dopo le disavventure automobilistiche di settimana scorsa) e soprattutto Gigi Buffon, all'esordio stagionale in Champions dopo le 3 giornate di squalifica per lo sfogo di Madrid: «Rientrare in una gara così importante e a Napoli mi dà delle scosse importanti. Sarà difficile vincere al San Paolo», ha detto l'ex capitano della Juve e della Nazionale.riproduzione riservata ®