Anastasiya e Princi, il Riesame ha respinto i ricorsi Caccia degli investigatori ai 70mila euro ancora nascosti

Obbligo di firma e carcere: restano le misure cautelari nei confronti di Anastasiya Kylemnyk e Giovanni Princi, protagonisti nel caso dell'omicidio di Luca Sacchi. Ieri il tribunale per il Riesame ha respinto il ricorso presentato dai legali dei due indagati, ai quali viene addebitato di aver tentato di acquistare 15 chili di droga la sera del 23 ottobre scorso in cui venne assassinato il 24enne.

Valerio del Grosso, omicida del personal trainer, ed il suo complice Paolo Pirino avevano invece rinunciato all'ultimo al Riesame. Le motivazioni della decisione dei magistrati verranno rese note tra 45 giorni.

Intanto continuano le indagini per trovare i 70 mila euro che erano contenuti nello zaino della fidanzata della vittima e che sarebbero dovuti servire per acquisto di una partita di stupefacente, che secondo i detective era destinata ad essere smerciata al dettaglio da alcuni componenti della comitiva che la spacciavano per conto di Princi. Resta da chiarire il tipo di sostanza che, la sera del delitto, del Grosso e Pirino dovevano consegnare alla Kylemnyk ed all' ex compagno di classe della vittima. Infatti, investigatori ed inquirenti sono sempre più convinti che lo scambio era relativo ad una partita di cocaina. Ancora nessuna traccia del denaro rapinato. Dopo il delitto, del Grosso e Pirino si divisero. Il primo passò due notti in albergo con la fidanzata e durante le due giornate che precedettero la sua cattura incontrò diverse persone, ancora ignote che avrebbero dovuto favorire e proteggerlo durante la latitanza. I carabinieri e la polizia, coordinati dal sostituto procuratore Nadia Palastina, non escludono che in quei frangenti, del Grosso possa aver affidato i 70 mila euro a qualcuno con cui si è incontrato. Oggi da via Macedonia 120 alle ore 16, nel quartiere Appio dove abitava Luca, si svolgerà una fiaccolata organizzata dagli amici in memoria del giovane, che arriverà fino al parco della Caffarella. (E.Orl.)

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

