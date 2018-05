Anastacia «Vivo di note»

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaLa piccola donna con una grande voce, così è statat definitia per il suo metro e 57 centimetri di statura, ma anche paragonata ad retha Franklin per l'inconfondibile timbro vocale. Anastacia Lyn Newkirk, per tutti Anastacia, 50 anni il 17 settembre, 30 milioni di dischi venduti, arriva in concerto, per il pubblico romano, portando oltre ai suoi più famosi brani, le canzoni del suo ultimo disco intitolato Evolution.Un po' è un ritorno ai suoni delle origini, quello dei primi album Not that kind, il debutto del 2000, e Freak of nature del 2001: un impasto sonoro che miscela con forza pop, soul, gospel, rock. Un sound definito dai critici sprock. Ma non è solo questione di musica. Perché Anastacia, dal 2003, ha combattuto anche contro due tumori al seno, ormai vinti. Da allora, ha sfruttato tutta la sua energia e visibilità per dedicarsi dopo la sua guarigione anche all'impegno sociale, fondand un'associazione benefica per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro al seno.«Quei giorni - ha detto riferendosi allal malattia - sono parte del mio viaggio. Un ricordo di tutto ciò che ho vissuto e ho sofferto con la mia mastectomia. Voglio essere io svelarli con le mie cicatrici». La tournée arriva dopo The Evolution Tour, che è stato il primo giro di concerti dopo la guarigione. «Oggi sono molto soddisfatta della mia vita, sia come artista sia come donna. Il passato è il passato. Mi prefiggo sempre qualcosa di nuovo e mi piace pensare che il futuro arrivi con il meglio bello da solo».riproduzione riservata ®