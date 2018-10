«Analizzeremo i flussi di traffico»

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«All'approvazione di questa delibera in Aula seguirà una attenta analisi di flussi e scenari. Non sarà una misura punitiva, ma un intervento che dà nuovo respiro alla città, che guarda alle nuove generazioni e garantisce migliori standard di vita. Aggiungo che qualsiasi entrata dovesse prefigurarsi sarà vincolata alla mobilità sostenibile, con l'obiettivo di creare un sistema chiuso e virtuoso». Questa la rassicurazione arrivata ieri, in commissione Trasporti, dall'assessore Linda Meleo che ha parlato della cosiddetta congestion charge romana. «Si tratta di un intervento che era già compreso nelle linee programmatiche dell'amministrazione ed è importante fissare i paletti entro cui Giunta e l'Agenzia della Mobilità dovranno lavorare. Questo intervento cambierà radicalmente la gestione della mobilità in città. Accogliamo volentieri queste linee guida e siamo già pronti a lavorare per portarle a compimento», le parole di Meleo.(P. L. M.)