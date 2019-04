Analizzare il miglior amico dell'uomo

Il libro di questa settimana s'intitola Come funziona il cane di Raymond Coppinger e Mark Feinstein.

Gli autori, due tra i massimi esperti di etologia canina al mondo, analizzano il cane come specie biologica e non solo come animale da compagnia, Coppinger e Feinstein sintetizzando decenni di ricerche e osservazioni sul campo per spiegare le basi evolutive relative al comportamento canino. Ma in effetti quanto conosciamo veramente il cane?

Ai più può far piacere ritenerlo il migliore amico dell'uomo, ma cosa in effetti guida le sue azioni?

Sottolineando l'importanza fondamentale della forma, intesa come corpo fisico (geni e cervello compresi), Coppinger e Feinstein spiegano come questa influenzi il comportamento, quanto interagisca con l'ambiente durante la crescita e come si sia evoluta.

Questa lettura fornirà le chiavi per capire l'origine dei comportamenti più comuni, più sorprendenti e intriganti del nostro amico a quattro zampe. Un libro per tutti, da leggere. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA