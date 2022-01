Anagnina, residenti esasperati per le corse clandestine di auto

Quando i negozi chiudono e nel quartiere la gente rincasa, il parcheggio di via Torre di Mezzavia (tra la sede della Criminalpol e l'Ikea Anagnina) si trasforma in un circuito automobilistico di corse clandestine.

Centinaia di ragazzi, sfidando le norme anti Covid e quelle del Codice della strada che vietano le modifiche tecniche sulle automobili e la guida pericolosa, si danno appuntamento il venerdì e nel week end per esibirsi in pericolosissime competizioni tra bolidi.

«Siamo solo appassionati di tuning (elaborazione della macchine» e «mettiamo solo in mostra i veicoli», minimizzano alcuni dei partecipanti agli incontri. Secondo i residenti della zona invece si tratterebbe di un incubo, denunciato nero su bianco: «Fino all'alba non possiamo dormire per la musica a tutto volume e il rombo insopportabile dei motori delle auto che sfrecciano sotto le nostre finestre. Siamo esasperati».

Fino a qualche anno fa proprio in quel parcheggio erano frequenti i blitz della Polizia stradale e della Municipale che sanzionavano e sequestravano i veicoli utilizzati per le corse clandestine. Gare che, un tempo, si svolgevano sia a via Lamaro, al Tuscolano, che nell'area davanti Decatlon a Tor Vergata e perfino all'Obelisco dell'Eur. (E.Orl.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA