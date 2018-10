AMOROSO PER 10

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Alessandra Amoroso riparte da un nuovo album, un nuovo tour che toccherà tutte le Regioni italiane, nessuna esclusa. Non è un best of celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un'istantanea di chi è Alessandra oggi. Una donna che ama la vita, che vuole ricordare la sua infanzia con i nonni, quella trascorsa su una barca con la sua famiglia e poi il suo cane. L'album si chiama 10, in lettere, perché Dieci è anche il titolo scelto da Valerio Scanu suo compagno di classe nella scuola di Amici dieci anni fa. Un regalo per sé e per i suoi fan che riceveranno un cofanetto col disco, una lettera personalizzata e un biglietto del tour. «È un modo per ringraziarli perché se oggi faccio quello che mi piace è anche grazie a loro».Che bilancio fa di questi primi 10 anni?«Sono stati anni importanti. In questo album ho raccontato quello che sono. Anche in copertina ci sono tante cose che hanno colorato la mia vita».Che voto si darebbe, dieci?«Io non mi do nessun voto perché mi faccio sempre schifo (ride, ndr). Sono autocritica, mi distruggo perché trovo sempre qualcosa che non va, quindi in realtà faccio parlare gli altri per me».Quanto sono importanti i testi oggi per lei?«Lo sono sempre stati ma oggi abbiamo dato qualcosa di più, una profondità e maturità che ora mi sento di poter condividere. Ho scritto un pezzo Ogni santissimo giorno, con parole semplici che possono arrivare prima al cuore. Sono più efficaci. Io mi sono sempre mostrata con molta semplicità, non mi sono interessato le critiche, io sono questa».In questo album parla anche di omosessualità, di immigrazione«Per vivere la vita di oggi ci vuole forza e coraggio. Non volevo puntualizzare ma spronare la gente ad avere coraggio. Siamo un po' tutti uguali sotto il cielo di Dio. L'amore dovrebbe unire il mondo, ma è più facile che regni l'odio».È un Alessandra cambiata rispetto a 10 anni fa?«Cambiata no perché sono sempre la stessa. Dentro questo album c'è stata una crescita. Ho un produttore fantastico, al di là del fatto che sia il mio compagno, che mi ha supportata e sopportata, che mi ha insegnato a lasciarmi andare, a credere più in mia stessa».Nemmeno in amore è cambiata?«Sono la stessa di sempre, resto sempre la stupida di allora ma sicuramente con delle esigenze differenti anche nella vita di coppia ma anche rispetto alla famiglia e alla musica. Sono maturata ma resto quella che ha entusiasmo, voglia di emozionarsi, di piangere e non nascondersi e di amare».Com'è dividere amore e lavoro con la stessa persona?«È stato stimolante lavorare anche insieme. Ci siamo scoperti, conosciuti di più. È stato speciale».Voglia di famiglia?«La vorrei tanto, vorrei dei figli ma se il mio capo non mi fa lavorare un po' di meno».