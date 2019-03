AMORE SOCIAL

Giulia Parini

È passato un mese da quella terribile notte del 3 febbraio, quando Manuel Bortuzzo cadde a terra in strada per un colpo di pistola. E lui, che ad appena 19 anni si è trovato paralizzato dalla vita in giù per un assurdo agguato e per essersi trovato nel posto sbagliato, ieri ha ricordato quella serata senza senso che gli ha cambiato la vita. Ma allora che cosa rappresenta per lui quella data? La prima volta che ha detto ti amo alla sua Martina.

Un data importante, speciale e bellissima, come sarebbe per qualunque ragazzo innamorato di 19 anni. Nient'altro. E così Manuel, nuotatore professionista dell'Aurelia Nuoto, ancora ricoverato al Santa Lucia per la riabilitazione, ieri ha affidato i suoi pensieri ad una story su Instagram. Anche nel dolore, il cuore resta sempre quello di un campione: non c'è rabbia nelle sue parole, né ci sono risentimento o desiderio di vendetta. Ha avuto un solo pensiero Manuel e lo ha rivolto a Martina. Alla sua giovane fidanzata che ha vissuto con lui quegli attimi atroci, in strada con il ragazzo che cadeva a terra e poi, con paura e speranza, ha vissuto questo ultimo mese sempre al suo fianco. Dalle prime ore in cui si temeva per la vita di Manuel a quelle seguenti, in cui la speranza di rivederlo in piedi si affievoliva sempre più.

«Tra poche ore sarà un mese esatto dall'accaduto. Ciò che voglio ricordare è quell'attimo in cui sono caduto a terra - scrive il ragazzo su un post rimbalzato poi sulla pagina Facebook del padre, Franco Bortuzzo - un attimo prima di non ricordare nulla. Quel momento in cui cercavo di pensare a tutte le cose che non sono riuscito a fare nella mia vita. Il mio unico pensiero era «ora o mai più, lo deve sapere. Ed è lì a terra che ho preso il suo viso fra le mani e le ho detto per la prima volta ti amo». E poi chiude, assicurando «Per me il 3 febbraio è stato questo». Non c'è vittoria più grande, per un ragazzo di appena 19 anni, di aver sconfitto la paura. C'è solo da imparare. E sulla pagina, un cuore rosso a far da sfondo.

