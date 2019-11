Amore in ufficio? Gli italiani dicono sì anche se è il capo ad avere la storia

È un fenomeno talmente tanto diffuso che in America hanno deciso di coniare un nuovo termine: «Office Romance». E cioè la love story, il flirt o la simpatia che nasce sul posto di lavoro. Se fino a qualche tempo fa l'amore sbocciato in ufficio era mal visto da aziende e dipendenti, oggi sembra ormai sdoganato. Secondo i dati diffusi da InfoJobs relativi al 2018, il 63% degli italiani sarebbe favorevole alle relazioni nate sul posto di lavoro. Il 37% riterrebbe invece le liaison tra colleghi una mera distrazione, se non un vero e proprio intralcio alla produttività. A storcere maggiormente il naso è la fascia di età che va dai 35 ai 45 anni. Ma se è il capo a innamorarsi di un/a suo sottoposto? Per il 64% degli intervistati la gerarchia non è un problema. In ogni caso vivere una relazione in ufficio non sembra inficiare la produttività, almeno secondo il 58% degli intervistati. Anzi, per il 29% migliora umore e rendimento.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

