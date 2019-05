Amore e odio. Bene e male. Sacro e profano. Dicotomie che sono spesso portate nell'arte dalla figura della donna, che può essere esempio di virtù quanto personificazione dei vizi. E la mostra Eva vs Eva, fino all'1/11 a Villa d'Este e al Santuario di Ercole Vincitore (Tivoli), trova il suo fulcro proprio in queste contrapposizioni. Organizzata dal Centro Europeo per il Turismo, la mostra raccoglie le opere dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, del Museo Nazionale Romano e del Parco Archeologico di Pompei. Oltre alle opere delle tre istituzioni, la mostra si arricchisce di quadri, sculture e reperti provenienti da diversi poli capitolini e nazionali, oltre che dalla Fondazione Sorgente Group, che ha prestato i dipinti Maria Maddalena che medita sulla Corona di Spine del Guercino (foto), Santa Cecilia del Cavalier d'Arpino e l'idolo cicladico in marmo Grande Dea Madre. Secondo la direttrice del Museo Romano, Daniela Porro, la mostra spazia da Penelope a Medea, da Saffo a Livia, fino ad Agrippina: sono tutte donne eccezionali della storia, che si contrappongono ad aberrazioni ancestrali come sirene, gorgoni e arpie, mentre per Andrea Bruciati, direttore dell'Istituto Villa Adriana l'esposizione è un progetto ambizioso ma di continuo dialogo con il visitatore, per fornirgli strumenti di lettura anche per il giorno d'oggi. Come? Attraverso l'arte.(L.C.R.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA