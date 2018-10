Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Amore che stringe tra le braccia Psiche, in un bacio appassionato rappresentato in un affresco di Pompei. La monumentale Venere callipigia del museo Archeologico di Napoli. E la Venere pudica di Sandro Botticelli. Poi Bacco e Arianna raffigurati da Batoni. Il Ratto di Europa dipinto da Tintoretto a esaltare il dinamismo dell'azione. E così via, in un viaggio tra capolavori di più epoche ed autori, da Tiziano a Cellini, da Ribera a Poussin, fino al contemporaneo Joseph Kosuth. È una narrazione ricca e articolata, dalle forti suggestioni, quella proposta nella mostra Ovidio. Amori, miti e altre storie, curata da Francesca Ghedini, ospitata da oggi al 20 gennaio alle Scuderie del Quirinale (Via XXIV maggio 16), al termine delle celebrazioni per il Bimillenario Ovidiano.Esposte 250 opere provenienti da circa 80 musei italiani e internazionali, oltre a una trentina di antichi testi. Obiettivo, riflettere sull'opera di Ovidio e sugli infiniti rimandi nell'arte antica e moderna. Grande attenzione è dedicata alle Metamorfosi. Seguendo gli scritti del poeta, si attraversano secoli di immagini e immaginario, tra arte e perfino trasformazioni del linguaggio. In programma pure incontri, letture e approfondimenti. (V. Arn.)