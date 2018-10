«Amo i giallorossi, ma tifo per la Fiorentina»

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Roma o Fiorentina? Non scherziamo, sono tifoso viola». Il grande doppio ex Gabriel Batistuta non ha dubbi su chi tifare sabato prossimo. «Ma non per questo voglio il male della Roma dove ho trovato una città che mi ha accolto bene e gente che mi ha trattato molto bene. Sono in armonia con le due città», ha precisato il bomber del 3° scudetto giallorosso che il Primo febbraio compirà 50 anni. Un'occasione importante che a Firenze sarà celebrata con una grande festa che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in programma il prossimo 9 febbraio. Ieri Batigol intanto ha presentato il docufilm sulla sua vita El numero nueve in compagnia del sindaco Nardella. Da un numero nove all'altro, Batistuta parla pure di Dzeko: «Edin è un grandissimo giocatore, non ho niente da consigliargli. È il simbolo di questa Roma. Penso che i giallorossi possano vincere la Champions come andare fuori al girone. Non hanno avuto continuità fino ad ora. In campionato la Roma fatica un po' di più ma forse hanno messo tutte le fiches sulla coppa».(F. Bal.)riproduzione riservata ®