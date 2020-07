Amico di famiglia abusava di una bimba di cinque anni

Emilio Orlando

Si fidava dell'amico di famiglia e vicino di casa tanto da chiamarlo zio. Capitava spesso che i genitori, spesso fuori casa per lavoro, gliela affidavano insieme al fratellino di 2 anni. Dietro quell'aria rassicurante tipica di chi ci sa fare con i bimbi, si celava in realtà un pericoloso pedofilo. La raccapricciante vicenda, avvenuta ad Ostia nel quartiere degradato dell'Idroscalo, già teatro in passato orrori analoghi, è venuta alla luce grazie alle indagini del commissariato di polizia di Ostia che nel mese di giugno aveva ricevuto la denuncia della madre della bambina di cinque anni chele aveva confidato di essere stata violentata, con palpeggiamenti violenti dal vicino di casa a cui era stata lasciata per qualche ora.

Il racconto della bambina ha trovato la sorprendente conferma quando i ginecologi dell'ospedale Grassi di Ostia, dopo aver attivato il cosiddetto protocollo rosa, hanno trovato i segni fisici della violenza. La minore, ascoltata in audizione protetta, alla presenza dei detective del primo dirigente Eugenio Ferraro e di una psicologa della polizia, ha confermato quanto aveva precedentemente detto alla madre arricchendo il suo racconto con particolari atroci e sconcertanti aggiungendo che il trentaduenne, originario della Romania, aveva interrotto bruscamente le attenzioni morbose verso di lei quando aveva sentito il rumore della macchina della madre che stava rincasando.

Il violentatore è stato arrestato dai poliziotti ieri mattina in un cantiere edile in via Trionfale dove lavorava come operaio, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il fatto ricorda un'altra storia di pedofilia legata all'Idroscalo avvenuta nell'estate del 1998, quando dopo essere stato abusato per anni venne assassinato Simeone Nardacci di soli 8 anni. Quel fatto svelò che tra i palazzi fatiscenti, a pochi metri da dove è avvenuta la violenza nei confronti della bambina, si nascondevano reti di insospettabili pedofili come Vincenzo e Claudio Fronteddu violentatori ed assassini del piccolo Simeone.

