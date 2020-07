Amici di 15 e 16 anni morti nel sonno Mix di sostanze, spacciatore arrestato

Domenico Zurlo

Li hanno trovati morti nei loro letti, ognuno a casa sua: avevano solo 15 e 16 anni. Terni è sotto choc per la tragedia avvenuta ieri mattina, con due adolescenti che hanno perso la vita poco dopo essersi messi a letto, forse dopo aver assunto cocaina o altre sostanze stupefacenti. Il presunto spacciatore è stato arrestato in serata. Sono stati i rispettivi familiari a fare la drammatica scoperta, dopo aver tentato invano di svegliarli: secondo il medico legale quando i genitori li hanno trovati esanimi nel letto i due erano già morti da diverse ore.

A indagare sulla vicenda, che ha sconvolto due famiglie e un'intera città, sono i carabinieri del comando provinciale, che hanno subito pensato che le due morti fossero collegate: i due erano infatti molto amici e la sera precedente erano usciti insieme per poi separarsi e tornare a casa in due quartieri piuttosto distanti tra loro, entrambi nella prima periferia di Terni.

L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, con la supervisione del procuratore capo Alberto Liguori: «Sulla scorta delle prime risultanze raccolte sul posto il decesso dei due minori potrebbe essere collegato all'assunzione di sostanze droganti», hanno spiegato i militari in una nota. A fare maggiore luce sulla morte dei due ragazzi saranno comunque l'autopsia e gli accertamenti tossicologici.

Sotto choc amici e conoscenti, che nella mattinata di ieri hanno fatto visita alle due famiglie. Dai loro racconti e testimonianze gli inquirenti stanno cercando di raccogliere elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto nelle ore precedenti al dramma: i due erano usciti con altri coetanei ed erano stati in vari luoghi, tra cui un campetto di calcio a San Valentino. «Sono sgomento e profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito due giovanissimi ragazzi e l'intera città di Terni», le parole del sindaco, Leonardo Latini.

