AMELIE ALLA NORVEGESE

ROMA - Julie non ha ancora 30 anni, è sempre stata la prima della classe ma non sa scegliere la sua strada: prima medicina, poi psicologia, poi finalmente la fotografia. Si innamora ma poi si sente oppressa. Le pesano addosso le aspettative degli altri, ma soprattutto le sue. Incarnata meravigliosamente da Renate Reinsve, attrice norvegese trentatreenne diventata una star internazionale nello spazio di una serata quella che l'ha incoronata Miglior Attrice al Festival di Cannes e che, secondo molti, la lancia verso gli Oscar Julie è la protagonista di La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, dal 18 novembre nelle sale. Un manifesto sulla precarietà esistenziale in 12 capitoli, un prologo e un epilogo, un racconto (paragonato da alcuni critici ad Amelie) che insegna che - parole della protagonista - «la vita è un caos su cui non si ha controllo, ma l'importante è imparare ad accettarsi».

Renate, fino a che punto ha sentito sue le incertezze generazionali della sua Julie?

«In Norvegia c'è un livello alto di conformismo sociale, ci sono tante regole su come devi vivere la vita e questo influenza le tue scelte. È qualcosa che ha che fare con l'epoca confusa in cui viviamo. Pensi che mia nonna, che ha 83 anni, ha visto il film e ha detto Io sono Julie. Io, comunque, mi sono sentita molto coinvolta dalla sensazione di incertezza e precarietà descritta dal film».

Il regista ha scritto il ruolo su di lei, come avete lavorato insieme?

«Joachim ha scritto il personaggio anche pensando alle mie doti di attrice: ho fatto tanti drammi a teatro, ma anche tanta tv nel registro della commedia, e lui voleva un personaggio che avesse accesso a entrambi i toni. Quando ho letto il copione la prima volta mi sono sentita connessa a Julie, ma ho pensato che non parlasse di me: raccontava qualcosa di universale che poteva arrivare a tanti».

La sua Julie scrive un pezzo sul sesso orale ai tempi del #metoo e si lamenta del mansplaining, ma nel film la riflessione sulla posizione della donna è molto più articolata di così.

«In Norvegia abbiamo fatto molta strada per quel che riguarda la parità, ma siamo bloccati su alcune cose. Julie potrebbe sembrare passiva, ma in realtà è molto attiva nel cercare di capire quale sia il problema, e farlo è il primo passo di ogni rivoluzione.

Dopo la Palma d'Oro a Cannes come sta cambiando la sua vita?

«So quali sono i miei valori, cerco buone sceneggiature con bravi registi e la possibilità di lavorare di nuovo in un film come questo. Diciamo che mi sento per metà la stessa, per metà una persona nuova».

