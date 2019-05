Ambiente, 90 giorni senza assessore

Da 3 mesi senza assessore all'ambiente. Con la Capitale in perenne emergenza rifiuti. Due impianti per il trattamento del Tmb in fiamme. Le inchieste sul bilancio dell'Ama. Gli alberi che cadono come tessere del domino. Eppure a Roma, la Capitale d'Italia, possono passare 90 giorni senza che Pinuccia Montanari venga sostituita dopo le sue dimissioni.

Tutto normale? Pare di sì, visto che da febbraio le deleghe per l'Ambiente le ha Virginia Raggi. Ma normale questa situazione non lo è affatto. Non si possono tralasciare certi punti chiave di un'amministrazione. E a Roma, specialmente dopo gli incendi dei Tmb Salario e Rocca Cencia, quello che gestiva la Montanari è un assessorato chiave. Al punto che, vista l'emergenza alberi, la Sindaca ha deciso di spacchettarlo in due. Nel nuovo rimpasto ci saranno infatti due assessori: uno al verde e uno ai rifiuti. Una scelta saggia che però ancora tarda ad arrivare. Un po' di velocità sarebbe cosa utile.

(F. Pas.)

