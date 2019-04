AMAZON VS SPOTIFY

Giammarco Oberto

Amazon lancia il suo guanto di sfida a Spotify. Il gigante dell'e-commerce sarebbe pronto - secondo il settimanale musicale Billboard - a lanciare a giorni un servizio di musica in streaming completamente gratuito.

L'azienda di Jeff Bezos si è già lanciata da tempo nello streaming musicale a pagamento, con i servizi Amazon prime music (gratis per i clienti di Amazon prime) e Prime music unlimited (che prevede il pagamento di una quota mensile come Netflix). Ora vuole insidiare direttamente Spotify, il leader mondiale con 96 milioni di abbonati paganti ma soprattutto con 116 milioni di utenti che ascoltano musica gratis, grazie alla pubblicità. Ed è lì che vuole colpire duro Amazon. Un'operazione per la quale Bezos è pronto a pagare le più grandi etichette discografiche e mantenere anche in perdita il servizio di streaming, compensando con i profitti del core business aziendale, che resta l'e-commerce.

Il meccanismo Amazon è semplice. Tutto girerà attorno agli speaker marchiati Amazon: si chiede all'assistente vocale Alexa di far partire un brano, senza schiacciare nemmeno un tasto. Basta essere disposti ad ascoltare la pubblicità.

Il dominio di Spotify - che nel 2008 inventò lo streaming musicale - ha i giorni contati. Il mercato è troppo ghiotto per restare fuori: l'anno scorso il fatturato globale della musica è arrivato a 19 miliardi di dollari, +9,8% rispetto al 2017. Lo streaming è quintuplicato dal 2014, mentre cd e vinili sono calati del 21%.

