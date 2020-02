Ama, sos cassonetti dati alle fiamme

«Con i 3 cassonetti incendiati la notte scorsa in via della Pineta ad Ostia, sale a 69 il numero dei contenitori dati alle fiamme da inizio anno. Si tratta di atti criminosi che, oltre a rappresentare un rischio per i cittadini, comportano un aggravio non indifferente che ricade sull'intera collettività. Ringrazio i Vigili del Fuoco per il loro intervento e le Forze dell'Ordine per la loro azione di contrasto del fenomeno. Invito i cittadini a segnalare e a denunciare, quando possibile, alle Autorità competenti evidenze utili a prevenire questi atti vandalici che rendono più complicato erogare i servizi di raccolta dei rifiuti nelle aree colpite e creano un grave danno al decoro cittadino». Lo dichiara Stefano Zaghis, Amministratore Unico di Ama S.p.A. «Sebbene i rifiuti combusti impongano procedure di rimozione particolari e laboriose, da inizio anno le squadre di tecnici e operatori, che operano senza soluzione di continuità, hanno già provveduto a ripulire e rendere nuovamente fruibili il 75% delle postazioni di conferimento dei rifiuti coinvolti negli incendi sostituendo 55 dei 69 contenitori incendiati», spiega la nota di Ama.(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

