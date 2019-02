Ama sempre più nel caos Senza bilancio rischio crac

Lorena Loiacono

In bilico, l'azienda e i suoi 7800 dipendenti. Per l'Ama si apre ora il periodo più difficile: a rischio le sorti dei lavoratori e il decoro della Capitale. I sindacati in fibrillazione sono pronti a sondare il terreno, dando il via ad una serie di assemblee per informare i dipendenti e capire le loro intenzioni per portare avanti la protesta.

Il bilancio in affanno, la questione spinosa dei 18 milioni di euro, poi le indagini per concussione, i dirigenti che saltano, la revoca del Cda e l'assessore all'ambiente in Campidoglio che dà le dimissioni. Oggi non ha né capo né coda, l'azienda, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: la città è sporca, i rifiuti traboccano dai secchioni e gli scatoloni restano per giorni interi a terra. Una situazione di stallo che sta per esplodere. Il prossimo appuntamento importante è fissato al 28 febbraio, in occasione dell'assemblea dei soci. «Senza risposte concrete - assicura il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio Natale Di Cola - ci mobiliteremo in maniera ancora più forte. Siamo preoccupati per l'immediato futuro in cui c'è il rischio concreto di un rallentamento nella raccolta dei rifiuti per un mix di cause: l'aumento della produzione di spazzatura che si registra sempre con la fine dell'inverno e l'incertezza tra i lavoratori per un'azienda che ancora oggi, nonostante le molteplici garanzie, non ha ancora ufficializzato il pagamento degli stipendi».

E allora mentre il Campidoglio sta cercando in queste ore di dare un volto al nuovo vertice aziendale e al nuovo assessore all'ambiente, dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari a seguito della bocciatura da parte della giunta del bilancio 2017, in azienda la tensione è palpabile sia tra i corridoi sia tra gli operatori che lavorano su strada: «A partire dalla prossima settimana ha annunciato il segretario Fit Cisl Marino Masucci - ci sarà in Ama una serie di assemblee sui posti di lavoro per informare i dipendenti sulla situazione aziendale che presenta aspetti di forte criticità sia a livello finanziario che organizzativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA