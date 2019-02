Ama, raccolte 140 tonnellate di ingombranti

«Ammontano a circa 140 le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate questa mattina dai cittadini nei municipi dispari della Capitale nel corso del secondo appuntamento del 2019 con la campagna Il tuo quartiere non è una discarica». Lo comunica Ama in una nota. «In 26 siti (19 ecostazioni allestite per l'occasione e 7 centri di raccolta fissi) è stato possibile raccogliere i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) ed altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). L'iniziativa tornerà domenica 17 marzo nei municipi pari.

